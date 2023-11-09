СК начал проверку частного детского сада, откуда детей забрала полиция

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Следователи начали проверку частного детского сада, откуда полицейские увезли детей в отдел, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне МВД начало проверку в отношении частного детского сада, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова. В ведомстве заявили, что полиция получила «обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире».

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в помещении восемь малолетних детей. В полиции утверждают, что с ними были граждане, которые «фактически не несли ответственности за их жизнь и здоровье», несовершеннолетних отвезли в территориальное подразделение МВД, чтобы передать родителям.

Детсад, куда пришла полиция, был открыт полтора месяца назад, рассказал РБК основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин и отметил, что эта точка была организована в квартире согласно нормам СанПиНа. Он назвал действия полиции произволом. По его словам, он привез из головного офиса сети, на что ему дали час, необходимые разрешительные документы, но полицейские все равно увезли детей в отделение.