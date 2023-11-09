 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин заявил о расширении использования нацвалют с Казахстаном

Путин: использование нацвалют между Россией и Казахстаном расширилось
Владимир Путин и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместного заявления и плана сотрудничества на ближайшие три года по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместного заявления и плана сотрудничества на ближайшие три года по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Использование национальных валют в расчетах между Россией и Казахстаном расширилось, заявил российский президент Владимир Путин.

Путин отметил, что товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%, до $28,2 млрд.

«За январь—август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — сказал он на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран (цитата по ТАСС).

«Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику», — подчеркнул президент.

Путин прибыл в Астану с официальным визитом 9 ноября. Он принял участие в форуме, который проходит в Костанае, по видеосвязи. 

В ходе визита Путина запланированы переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. Главы государств должны обсудить перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов по итогам переговоров.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Казахстан российский рубль тенге
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль назвал признак продвинутых отношений с Казахстаном
Политика
В МИДе заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане
Политика
Кремль ответил на вопрос о связи санкций с поездкой Путина в Казахстан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:01
Сборная Швеции по хоккею отказалась от национальной символики в поездках Спорт, 16:58
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:57
Путин заявил о расширении использования нацвалют с Казахстаном Экономика, 16:51
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:45
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
Великий гайд: как создать SEO-стратегию компании на пять лет Pro, 16:30
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Титов заявил о «болевых точках» в деле блогера Шабутдинова Бизнес, 16:29
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 16:29
Медведев заявил о 410 тыс. новых контрактников в 2023 году Политика, 16:26
Майнер Riot отчитался о снижении себестоимости добычи биткоина до $6141 Крипто, 16:24
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 16:23
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 16:11
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05