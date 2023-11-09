Путин заявил о расширении использования нацвалют с Казахстаном
Использование национальных валют в расчетах между Россией и Казахстаном расширилось, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин отметил, что товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%, до $28,2 млрд.
«За январь—август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — сказал он на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран (цитата по ТАСС).
«Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику», — подчеркнул президент.
Путин прибыл в Астану с официальным визитом 9 ноября. Он принял участие в форуме, который проходит в Костанае, по видеосвязи.
В ходе визита Путина запланированы переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. Главы государств должны обсудить перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов по итогам переговоров.
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