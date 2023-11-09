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В Панаме американский пенсионер застрелил блокировавших шоссе активистов

Американский пенсионер застрелил в Панаме экоактивистов, блокировавших шоссе

В Панаме американский пенсионер застрелил блокировавших шоссе активистов
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В Панаме американец застрелил двух экоактивистов, которые устроили акцию протеста на шоссе, сообщает Daily Mail.

77-летнего юриста на пенсии Кеннета Дарлингтона арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Протестующие установили блокпост на шоссе в знак протеста против соглашения властей Панамы с канадской компанией об управлении крупнейшим в стране открытым медным рудником. Выйдя из машины, мужчина сказал другим пассажирам машины: «Сегодня это закончится».

Он подошел к группе протестующих, которая состояла в основном из учителей. Затем он достал из кармана пистолет и начал самостоятельно расчищать баррикаду из автомобильных шин и бревен на шоссе, продолжая спорить с протестующими.

На видео, которое опубликовала Daily Mail, видно, что после этого к пенсионеру подошли несколько мужчин. После выяснения отношений Дарлингтон выстрелил в двоих протестующих. Один из них скончался на месте, другой был госпитализирован, но умер в больнице.

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Дарлингтона, гражданина США панамского происхождения, уже арестовывали в Панаме в 2005 году после того, как в его квартире в Панама-Сити было обнаружено оружие, в том числе АК-47 и М-16. Тем не менее он был оправдан после того, как суд принял его заявление о том, что оружие было частью коллекции.

Протест против контракта на управление рудником, который находится в экологически чувствительной зоне, продолжается в стране уже три недели.

По данным Панамской ассоциации руководителей компаний, дорожные заграждения, установленные протестующими, причинили предприятиям ежедневные убытки на сумму до $80 млн. В протестах участвуют профсоюзы учителей и врачей: в знак протеста школы по всей стране были закрыты более чем на неделю, более 150 тыс. приемов к врачу были отменены.

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