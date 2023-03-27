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Панама сообщила о всплеске миграции в США через «смертоносные джунгли»

МИД Панамы: около 250 тыс. мигрантов пытались пройти в США через «смертоносные джунгли»
Министр иностранных дел Панамы предупредила о всплеске миграции в США через «смертоносные джунгли» Дарьенского ущелья. По ее словам, людей обманом заманивают на непроходимые тропы, из-за чего многие из них умирают в пути
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В 2022 году почти 250 тыс. мигрантов из Панамы пересекли «смертоносные джунгли» Дарьенского ущелья в попытке попасть в Соединенные Штаты. Однако уже в этом году их количество, вероятно, вырастет до 400 тыс. человек, заявила министр иностранных дел страны Джанаина Тевани, передает Financial Times.

Издание напоминает, что маршрут через Дарьенское ущелье считается очень опасным из-за непроходимых болот, ядовитых змей и местных банд, обосновавшихся там. По данным властей Панамы, всего за 2022 год бездорожный регион пересекли 248 284 мигранта, включая выходцев из Латинской Америки, Китая, Афганистана и других стран.

«Мы ожидаем, что в этом году регион пересекут 400 000 человек», — заявила Тевани.

По ее словам, многие из тех, кто воспользовался этим маршрутом, были контрабандой доставлены к колумбийской границе преступными группировками. Министр отметила, что людей намеренно вводят в заблуждение относительно безопасности похода через джунгли, из-за чего умирает много людей.

Как отмечает FT, только с января по октябрь 2022 года на южной границе США были задержаны почти 2,4 млн мигрантов. Вашингтон называл этот поток «самым большим миграционным кризисом, с которым столкнулась Америка».

Согласно официальным панамским данным, свыше трети мигрантов, воспользовавшихся маршрутом через Дарьенское ущелье в 2023 году, прибыли из Гаити. Также наблюдается всплеск мигрантов из Китая — за первые два месяца этого года около 2,2 тыс. китайцев перебрались в Панаму через опасные джунгли, что больше, чем за весь прошлый год.

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Панама — страна в Центральной Америке, расположена на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Граничит с Коста-Рикой на севере и Колумбией на юге.

Дарьенского ущелье (или Дарьенский пробел) находится в национальном парке Дарьен на юге Панамы. В южной части ущелья расположена дельта реки Атрато, которая создает болотистые марши шириной 80 км, а северная область представляет собой поросшие влажным тропическим лесом горы Серрания-дель-Дарьен, высота которых доходит до 1875 м.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Панама США миграция мигранты джунгли
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