Осужденного участника банды Гагиева обвинили в еще трех убийствах

СК: в деле ОПГ Гагиева появилось еще три убийства, в том числе двойное

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Следователи обвинили осужденного на 19 лет 8 месяцев лишения свободы Александра Джуссоева, участника группировки Аслана Гагиева, в совершении еще трех убийств, в том числе двойного.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Джуссоев причастен к убийствам Артура Бекмурзова в декабре 2007 года в городе Химки Московской области, Элгуджи Дзукаева и Бориса Тулатова в декабре 2007 года в Москве, а также убийству в январе 2008 года в городе Химки Московской области Лаши Авлохашвили.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В августе 2011 года Верховный суд Северной Осетии признал Джуссоева виновным по 17 статьям, в том числе в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Его приговорили к 19,5 года лишения свободы, включая 4,5 года в исправительной колонии.

Джуссоев участник преступной организации под руководством Гагиева, которая действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года. В минувшем сентябре Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил главаря группировки к пожизненному заключению.