МВД Абхазии не подтвердило данные о группе вооруженных людей в горах
На данный момент информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии не подтвердилась, сообщили «Sputnik Абхазия» в ведомстве.
В то же время секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил ТАСС, что силовики продолжают поиски, ситуация находится под контролем. «Ведется скоординированная работа между силами, призванными заниматься вопросами безопасности страны», — сказал он.
Ранее глава МВД Роберт Куит сообщил, что в Гулрыпшском районе Абхазии охотники заметили в горах семь человек, вооруженных, предположительно, автоматами М4. У них был коптер, который летал над местностью, рассказали очевидцы. По словам Киута, все подступы к столице Абхазии Сухуму закрыли.
Гулрыпшский район примыкает к Сухумскому с юга. Село Азанта, в котором заметили неизвестных, расположено в горной местности.
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