В Абхазии закрыли дороги к Сухуму из-за группы вооруженных людей в горах
В Гулрыпшском районе Абхазии охотники заметили в горах группу людей, предположительно, вооруженных автоматами, сейчас их разыскивают силовики. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут, передает«Sputnik Абхазия».
Охотники рассказали, что заметили семерых вооруженных людей без опознавательных знаков у села Азанта. «Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал глава МВД.
По словам Киута, все подступы к столице республики, Сухуму, закрыли.
Гулрыпшский район примыкает к Сухумскому с юга, село Азанта расположено в горной местности.
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