В Абхазии закрыли дороги к Сухуму из-за группы вооруженных людей в горах

В Абхазии закрыли дороги к Сухуму из-за группы вооруженных людей в горах

В Гулрыпшском районе Абхазии охотники заметили в горах группу людей, предположительно, вооруженных автоматами, сейчас их разыскивают силовики. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут, передает«Sputnik Абхазия».

Охотники рассказали, что заметили семерых вооруженных людей без опознавательных знаков у села Азанта. «Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал глава МВД.

По словам Киута, все подступы к столице республики, Сухуму, закрыли.

Гулрыпшский район примыкает к Сухумскому с юга, село Азанта расположено в горной местности.