Вильфанд счел прошедший октябрь в Москве самым мрачным за последние годы

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Прошедший октябрь в Москве стал одним из самых мрачных за последние годы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в течение месяца преобладали циклоны, поэтому среднее давление было низким — на 10 мм ниже нормы. Такое бывает в среднем раз в 20 лет. «У этого, конечно, были и последствия — осадков выпало на 80% больше нормы, <...> и облачность была существенно выше, чем бывает обычно. Это говорит о том, что месяц был очень мрачным», — сказал Вильфанд, ссылаясь на исследование Метеорологической обсерватории МГУ.

Суммарная освещенность в октябре была очень низкой — такая наблюдается раз в 10–15 лет, добавил синоптик. Он напомнил, что сентябрь в Москве, наоборот, был самым светлым за всю историю метеонаблюдений.

Накануне, 8 ноября, европейская служба мониторинга Copernicus сообщила, что октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в октябре составила 15,3 градуса, побив рекорд 2019 года, тогда средняя температура была ниже на 0,4 градуса.