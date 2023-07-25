РБК начал сбор анкет российских компаний для рейтинга работодателей

Компании в рейтинге будут разбиты по группам, места внутри каждой из них распределяться не будут. Свои анкеты работодатели со штатом более 50 человек могут прислать до 17 октября, презентация состоится 9 ноября

Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК запускает сбор анкет от российских компаний для составления рейтинга работодателей.

Он даст возможность компаниям не только продемонстрировать свою открытость, но и оценить свое место на рынке труда, привлекательность для сотрудников и кандидатов. В рейтинге компании будут разбиты на несколько групп без распределения мест внутри каждой группы.

Для участия нужно отправить заявку на rating@rbc.ru до 17 октября. Презентация рейтинга состоится на HR-форуме, который пройдет 9 ноября в Центре событий РБК.

В разработке методологии для рейтинга участвовал специально созданный экспертный совет, в который вошли представители компаний, являющихся лидерами в своих отраслях.

Работодателей при составлении рейтинга оценят по пяти группам критериев. Среди них — сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация и мнение сотрудников. При этом в рейтинге будут учитываться и показатели эффективности и инновационности бизнеса, участие в благотворительности и защите окружающей среды.

Значимость каждой группы критериев определяют сами участники рейтинга, затем оценка усредняется. Такой подход обеспечивает максимально широкую оценку компании и позволяет сравнивать между собой предприятия разного размера из самых разных секторов экономики. В рейтинге могут принять участие компании любых форм собственности с размером штата более 50 человек.