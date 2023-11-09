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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Париже после нападения на раввина задержали подростка из Сирии

В Париже задержали подростка из Сирии по подозрению в нападении на раввина
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Полиция Парижа задержала подростка из Сирии по подозрению в нападении на раввина, сообщают Valeurs Actuelles и BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Нападение произошло во второй половине дня 8 ноября в переходе между станциями метро La Chapelle и Gare du Nord, передает BFMTV. Источники сообщили каналу, что пострадавший — иудей по вероисповеданию — направлялся в сторону станции, когда к нему агрессивно обратились по-арабски. Нападавший ударил пострадавшего ногой в спину и убежал.

Позднее этого человека заметили на станции La Chapelle, около 14:00 по местному времени (16:00 мск) его задержали. Нападавшим оказался подросток. Он рассказал полиции, что родился в 2009 году в Сирии, уточнили источники BFMTV.

При себе у подростка не было опасных предметов. Как отмечает канал, нападавшего арестовали.

Сам пострадавший сказал, что не получил травм, но сообщил о планах написать на напавшего заявление. Как утверждает Valeurs Actuelles, подросток уже привлекался к ответственности за нападения.

BFMTV отмечает, что на пострадавшем в момент нападения была одежда раввина. Valeurs Actuelles называет его раввином. По данным издания, пострадавшему 45 лет.

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Теги
Франция Париж задержания раввин евреи Сирия сирийцы
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