«Известия»: в России поступили в продажу уже активированные MacBook

«Известия» узнали о поставках в Россию уже активированных MacBook

В России появились в продаже уже активированные ноутбуки Apple, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в ретейле.

Такие устройства поставляют в Россию небольшими партиями, в основном так привозят MacBook, приобретенные в зарубежных странах сразу после старта продаж, сказал изданию один из источников. Информацию подтвердили еще два собеседника газеты в торговых сетях.

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