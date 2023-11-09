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«Моссад» заявил об аресте в Бразилии организаторов терактов от «Хезболлы»

«Моссад» заявил об аресте в Бразилии двух организаторов терактов от «Хезболлы»

Службы безопасности Бразилии совместно с израильской службой разведки «Моссад» и международными организациями предотвратили теракт, который собиралась организовать ливанская исламистская группировка «Хезболла», говорится в заявлении «Моссада», которое распространила канцелярия израильского премьера.

Предполагаемые организаторы преступления собирались атаковать объекты, связанные с еврейской общиной в Бразилии, сказано в заявлении.

Ранее полиция Бразилии сообщила о задержании в ходе спецоперации двоих человек, подозреваемых в подготовке терактов.

Ведомство начало операцию «Трапише» 8 ноября с целью остановить подготовку терактов и найти доказательства возможной вербовки бразильцев для совершения «экстремистских актов» в стране. По итогам операции было «исполнено два ордера на временный арест», также силовики провели 11 обысков. Как сообщил телеканал Globo, на фигурантов вышли благодаря данным, предоставленным иностранной разведкой.

В общей сложности суды штатов Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Федерального округа (там расположена столица страны, Бразилиа) выдали 13 ордеров на арест причастных к подготовке терактов. Полиция полагает, что фигуранты также причастны созданию террористической организации или являются членами такого сообщества. За совершение этих преступлений им грозит до 15 лет и шести месяцев тюремного заключения.

Одного из них задержали вечером 7 ноября в международном аэропорту Гуарульюс в пригороде Сан-Паулу. Другой фигурант был задержан на следующий день, обоих арестовали на 30 суток.

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Также Бразилия направила в Интерпол запросы на арест двух бразильцев, которые проживают в Ливане, сообщает канал. Однако власти страны не могут арестовать их по ордеру, выданному бразильским судом, поскольку подозреваемые одновременно являются гражданами Бразилии и Ливана. Как уточняет Globo, это будет возможно, если они окажутся на территории третьей страны или вернутся в Бразилию.

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