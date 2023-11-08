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Роскомнадзор объяснил претензии к журналу «В мире животных»

Роскомнадзор назвал причину планировавшегося закрытия журнала «В мире животных»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор собирался признать регистрацию журнала «В мире животных» недействительной, так как его соучредители, главный редактор и биолог Александр Аболиц и зоолог и телеведущий Николай Дроздов, не предоставили в ведомство обязательный печатный экземпляр своей продукции.

Как объяснили РБК в ведомстве, согласно ст. 7 федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» владельцы печатных изданий обязаны предоставлять экземпляр своей периодической продукции в филиал ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата».

В январе 2022 года Роскомнадзор выявил, что руководство «В мире животных» не исполняет это требование. В марте ведомство направило соучредителям запрос, чтобы узнать причины нарушения и дату последнего выпуска журнала. В августе ответ получен не был, тогда РКН направил редакции проекты исковых заявлений о признании регистрации СМИ недействительной, а в ноябре, вновь не получив ответа, подал иск в суд.

«Ответ от Александра Аболица поступил в ведомство лишь в конце ноября. В нем содержались информация о датах выхода в свет журнала, а также просьба отозвать иск о признании регистрации издания недействительной. Ведомство удовлетворило просьбу соучредителя журнала и отозвало иск», — рассказали в Роскомнадзоре. Обращения Николая Дроздова в ведомство не поступали.

Ранее Аболиц заявил РБК, что Роскомнадзор своевременно не уведомил редакцию «В мире животных» о смене адреса, куда должен доставляться печатный экземпляр журнала, и претензиях к нему.

«Наш журнал бесперебойно выходит уже более 25 лет, номера были оперативно доставлены сотрудниками редакции, ни один кролик не пострадал», — сказал главный редактор, отметив, что руководство журнала оценивает действия РКН как «мелкие издержки бюрократии».

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В определении Гагаринского суда от 23 декабря 2022 года, которое РБК предоставил Аболиц, говорится, что РКН до начала судебного заседания по существу «представил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска» и производство было прекращено.

Утром 8 ноября телеграм-канал Mash написал, что регистрация «В мире животных» была привязана к юрлицу Аболица, но тот закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль. В связи с этим, как утверждал Mash, РКН обратился в суд, чтобы отозвать лицензию, но после того, как «на защиту периодики встал Дроздов», издателя журнала сменили.

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