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Роскомнадзор попытался закрыть журнал «В мире животных» Дроздова

Главред журнала «В мире животных» объяснил иск РКН прекращением доставки номеров
РКН подал иск о прекращении регистрации журнала из-за «отсутствия регулярной доставки номеров»; редакцию своевременно не уведомили о смене адреса доставки, сообщил главред издания. Позднее ведомство отозвало претензии
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Роскомнадзор в конце 2022 года подал иск о прекращении регистрации журнала «В мире животных», но затем отозвал свои требования. Об этом РБК сообщил главный редактор журнала, биолог Александр Аболиц, учредивший издание вместе с ученым-зоологом Николаем Дроздовым, который ранее вел одноименную передачу.

По словам Аболица, поводом для иска стало «отсутствие регулярной доставки номеров по новому адресу соответствующей службы». «Практика обычная, великое множество изданий было зарегистрировано, но физически не выходит, что является основанием для прекращения регистрации», — пояснил биолог. Как отметил главред, ведомство перегружено и своевременно не уведомило редакцию о смене адреса доставки и претензиях.

«Наш журнал бесперебойно выходит уже более 25 лет, номера были оперативно доставлены сотрудниками редакции, ни один кролик не пострадал», — сказал Аболиц, отметив, что редакция оценивает действия РКН как «мелкие издержки бюрократии». «Хотелось бы, чтобы это было самой большой проблемой современных российских СМИ», — выразил он надежду.

В определении Гагаринского суда от 23 декабря 2022 года, которое РБК предоставил главред «В мире животных», говорится, что Роскомнадзор до начала судебного заседания по существу «представил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска» и производство по административному делу было прекращено.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Утром 8 ноября телеграм-канал Mash написал, что регистрация «В мире животных» была привязана к юрлицу Аболица, но тот закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль. В связи с этим, говорилось в публикации, РКН обратился в суд, чтобы отозвать лицензию, но после того, как «на защиту периодики встал Дроздов», издателя журнала сменили.

Аболиц назвал эту информацию ошибочной. «Никаких действий учредители журнала, то есть ваш покорный слуга и мой глубокоуважаемый учитель, не предпринимали вообще», — сказал он.

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Журнал «В мире животных» был зарегистрирован в июне 1997 года.

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