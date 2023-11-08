На мужчину с мачете в Люберцах завели уголовное дело

СК завел дело на мужчину с мачете, напавшего на прохожих в Люберцах

Video

В Люберцах против мужчины, который с мачете напал на двух прохожих и ранил их, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

Дело в отношении местного жителя 1987 года рождения завели по ч. 3 ст. 30 п. «а», «и» и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух человек.

По данным следствия, днем 8 ноября неизвестный мужчина, проходя мимо здания службы судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Сотрудник службы судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания, которые увидели произошедшее, обезвредили и задержали мужчину. Женщину и подростка доставили в медицинское учреждение, подозреваемый тоже находится в больнице.

Нападение мужчины с мачете произошло в Люберцах на пересечении улиц Комсомольской и Кирова, писал телеграм-канал Shot. По его данным, женщина сильно не пострадала, но, как передавал «112», у нее сотрясение мозга и колото-резаная рана затылка. Ребенок не пострадал.

Baza со ссылкой на очевидцев сообщила, что нападавший мужчина был в неадекватном состоянии, так что прибывшим на место полицейским пришлось открыть по нему стрельбу. Он получил ранение в живот, уточнил «112», добавив, что нападавшему 36 лет, ранее он был судим за мелкие преступления, уличную драку и кражу.