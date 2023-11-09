Офисные работники рассказали о кратном росте числа онлайн-переговоров
Каждый пятый (20%) офисный работник в России проводит более пяти онлайн-встреч ежедневно, следует из опроса сервиса видеосвязи «Контур.Толк» (результаты есть у РБК).
Практически половина (47,6%) сотрудников российских компаний участвуют в трех-четырех удаленных встречах ежедневно. 32,8% респондентов сообщили, что проводят не более двух онлайн-совещаний в день.
При этом 42,4% офисных сотрудников из российских компаний рассказали, что количество рабочих видеозвонков, в которых им приходится участвовать, за последний год выросло в два-три раза. Только 5,5% опрошенных стали проводить онлайн-встречи реже.
Более половины (57%) офисных сотрудников по большей части присутствуют на рабочих встречах в режиме онлайн. 23% опрошенных сообщили, что чаще решают рабочие вопросы очно, каждый пятый (19,4%) принимает участие в удаленных и офлайн-встречах в равной мере.
Более половины (55%) респондентов не являются инициаторами онлайн-совещаний, а лишь участвуют в них. Каждый третий (34%) офисный сотрудник рассказал, что занимается организацией удаленных встреч.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1318 респондентов в октябре. В опросе приняли участие владельцы бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники компаний из российских городов с населением от 1 млн человек.
По результатам опроса Future Forum, результаты которого были опубликованы в феврале, более 40% офисных работников по всему миру рассказали о выгорании на работе. По словам исследователей, проблема усугубляется из-за экономической неопределенности, страха сотрудников перед сокращением рабочих мест и давления на работников с целью заставить их вернуться к работе в офисе с удаленки.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли