Офисные работники рассказали о кратном росте числа онлайн-переговоров

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Каждый пятый (20%) офисный работник в России проводит более пяти онлайн-встреч ежедневно, следует из опроса сервиса видеосвязи «Контур.Толк» (результаты есть у РБК).

Практически половина (47,6%) сотрудников российских компаний участвуют в трех-четырех удаленных встречах ежедневно. 32,8% респондентов сообщили, что проводят не более двух онлайн-совещаний в день.

При этом 42,4% офисных сотрудников из российских компаний рассказали, что количество рабочих видеозвонков, в которых им приходится участвовать, за последний год выросло в два-три раза. Только 5,5% опрошенных стали проводить онлайн-встречи реже.

Более половины (57%) офисных сотрудников по большей части присутствуют на рабочих встречах в режиме онлайн. 23% опрошенных сообщили, что чаще решают рабочие вопросы очно, каждый пятый (19,4%) принимает участие в удаленных и офлайн-встречах в равной мере.

Более половины (55%) респондентов не являются инициаторами онлайн-совещаний, а лишь участвуют в них. Каждый третий (34%) офисный сотрудник рассказал, что занимается организацией удаленных встреч.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1318 респондентов в октябре. В опросе приняли участие владельцы бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники компаний из российских городов с населением от 1 млн человек.

По результатам опроса Future Forum, результаты которого были опубликованы в феврале, более 40% офисных работников по всему миру рассказали о выгорании на работе. По словам исследователей, проблема усугубляется из-за экономической неопределенности, страха сотрудников перед сокращением рабочих мест и давления на работников с целью заставить их вернуться к работе в офисе с удаленки.