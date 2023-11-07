При обстреле центра Донецка погибли шесть человек

Глава ДНР сообщил, что при обстреле Донецка повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также девять жилых домов

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При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

По его словам, снаряд попал в здание на улице Челюскинцев, в результате чего обрушились перекрытия.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали 11 человек. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение.

О том, что один из центральных районов Донецка — Ворошиловский — подвергся обстрелу украинских военных, Кулемзин сообщил около 16:40 мск. Корреспондент «РИА Новости» рассказал, что в ходе обстрела пострадали несколько человек, но их количество не назвал. По его словам, всего в центре города прогремели не менее трех-четырех взрывов.

Также под обстрел попал Киевский район Донецка, писал мэр. В склад на улице Гаражной попал снаряд, после чего начался пожар.

Источник ТАСС в оперативных службах ДНР добавил, что маршрутный автобус попал под обстрел со стороны ВСУ в центре Донецка, были ранены минимум два пассажира.