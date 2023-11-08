Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

Актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет

На счету Яббарова — десятки ролей в популярных советских и российских фильмах, в которых он играл эпизодические, но запоминающиеся роли. Он появлялся в «Джентльменах удачи», «Двух капитанах», «Беге»

Анатолий Яббаров в роли Вани в фильме «Скверный анекдот» (Фото: Мосфильм) Анатолий Яббаров в роли капитана Челпанова в фильме «Звезды и солдаты» (Фото: Mafilm DRS / Мосфильм) Анатолий Яббаров в роли Митяя в фильме «Джентльмены удачи» (Фото: Мосфильм) Анатолий Яббаров в роли слепца в фильме «Легенда о Тиле» (Фото: Мосфильм) Анатолий Яббаров в роли Федина в сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине» (Фото: GP)

Заслуженный артист России Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет, сообщила РБК помощница актера.

«Да, он скончался 6 ноября утром. Ему плохо стало, у него же сердце, его привезли в больницу, и там он скончался. В августе был инфаркт, потом не оправился», — сказала она.

Яббаров родился в Баку. С 1959 по 1962 год он работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, а 1966 году окончил ГИТИС им. А.В. Луначарского. С 1996 года состоял в труппе Государственного театра киноактера, который потом переименовали в Центр театра и кино на Поварской. Художественный руководитель театра — Никита Михалков.

В Театре киноактера Яббаров поставил несколько спектаклей, среди которых «Щелкунчик и мышиный король» и «Ах, эти женщины!».

Он известен эпизодическими ролями в кино. Среди них — уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», убийца из «Двух капитанов», солдат в «Беге», а также гробовщик из фильма «Совсем пропащий».

В 1996 году актер получил звание заслуженного артиста России за заслуги в области искусства, а в 2011 году — орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.