Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Заслуженный артист России Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет, сообщила РБК помощница актера.
«Да, он скончался 6 ноября утром. Ему плохо стало, у него же сердце, его привезли в больницу, и там он скончался. В августе был инфаркт, потом не оправился», — сказала она.
Яббаров родился в Баку. С 1959 по 1962 год он работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, а 1966 году окончил ГИТИС им. А.В. Луначарского. С 1996 года состоял в труппе Государственного театра киноактера, который потом переименовали в Центр театра и кино на Поварской. Художественный руководитель театра — Никита Михалков.
В Театре киноактера Яббаров поставил несколько спектаклей, среди которых «Щелкунчик и мышиный король» и «Ах, эти женщины!».
Он известен эпизодическими ролями в кино. Среди них — уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», убийца из «Двух капитанов», солдат в «Беге», а также гробовщик из фильма «Совсем пропащий».
В 1996 году актер получил звание заслуженного артиста России за заслуги в области искусства, а в 2011 году — орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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