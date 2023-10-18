Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Евгений Артемьев (Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской / VK)

Актер театра и кино Евгений Артемьев 14 октября скончался в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

«Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте. Коллектив Театра им. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

В театре не назвали причину смерти актера.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — курс главного режиссера Театра им. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна.

После окончания института Артемьев несколько лет проработал в театре мастера, играл в спектаклях «Как важно быть серьезным» по Оскару Уайльду, «Баллада о солдате» Григория Чухрая и Валентина Ежова.

Позже Артемьев несколько лет работал в детском драматическом Театре на Неве. В 2004 году он вернулся в Театр им. Комиссаржевской, где был заведующим труппой до 2015 года.

Помимо театральных ролей Артемьев играл эпизодические роли в сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей» и «Хроники убойного отдела». Актер также снимался и в кино — в частности, в фильме «Два голоса» (1981) режиссера Александра Белинского.