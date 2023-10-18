 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер Евгений Артемьев умер в возрасте 68 лет
Евгений Артемьев
Евгений Артемьев (Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской / VK)

Актер театра и кино Евгений Артемьев 14 октября скончался в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

«Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте. Коллектив Театра им. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

В театре не назвали причину смерти актера.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — курс главного режиссера Театра им. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна.

После окончания института Артемьев несколько лет проработал в театре мастера, играл в спектаклях «Как важно быть серьезным» по Оскару Уайльду, «Баллада о солдате» Григория Чухрая и Валентина Ежова.

Позже Артемьев несколько лет работал в детском драматическом Театре на Неве. В 2004 году он вернулся в Театр им. Комиссаржевской, где был заведующим труппой до 2015 года.

Читайте на РБК Pro
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше
Какие болезни обостряются от стресса
Несчастный случай с дистанционным работником: что и как расследовать
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы

Помимо театральных ролей Артемьев играл эпизодические роли в сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей» и «Хроники убойного отдела». Актер также снимался и в кино — в частности, в фильме «Два голоса» (1981) режиссера Александра Белинского.

Теги
актер театр сериалы
Материалы по теме
Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам
Общество
Мужчина сломал фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова на Арбате
Общество
Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 16:41
Россия потребовала в ООН расследования удара по больнице в секторе Газа Политика, 19:37
Мир возможностей: куда движется индустрия видеоигр в России Тренды, 19:37
«НСПК» — о технологических возможностях в сфере туризма РБК Отрасли, 19:37
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 19:37
Как зарубежный опыт поможет контролировать онлайн-торговлю алкоголем Новая Экономика, 19:36
«Король облигаций» предсказал доллару потерю статуса резервной валюты Инвестиции, 19:28
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 19:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Против создателя Масяни возбудили уголовное дело Политика, 19:21
Серена Уильямс напишет «очень личные» мемуары и книгу для женщин Спорт, 19:18
Минобороны сообщило о попытке удара ВСУ ракетой С-200 по Крыму Политика, 19:16
Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 19:14 
Вучич назвал «странной вещью» введение Болгарией налога на российский газ Политика, 19:11
Риелторы зафиксировали рост цен на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 19:10
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:03