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Политика ,  
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В МИДе заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане

Стерник: США пытаются расширить свое влияние в Казахстане
Фото: Vittoria_vittoria / Shutterstock
Фото: Vittoria_vittoria / Shutterstock

США пытаются расширить влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала, заявил в интервью «РИА Новости» директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

В середине октября в соцсетях появилась информация об открытии в Алма-Ате миротворческого центра НАТО. Минобороны республики опровергло эти данные, пояснив, что речь идет об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций ведомства. Центр существует с 2006 года для подготовки служащих по стандартам ООН.

Однако, по словам Стерника, в Центре ведут обучение по стандартам НАТО, которые соответствуют критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН.

«В нем с 2006 года ведется обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО, которые соответствуют критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН. Следовательно, говорить об открытии в Казахстане «центра НАТО» некорректно. Вместе с тем очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а следовательно, и военного персонала в целом», — считает Стерник.

В то же время он отметил, что на территории страны нет американских военных и инфраструктурных объектов США.

Стерник также подчеркнул, что члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) придерживаются обязательства не размещать военные контингенты без согласования с союзниками.

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ОДКБ была создана в 1992 году. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако позднее они отказались от членства.

Россия критикует расширение НАТО. Президент Владимир Путин назвал приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России фундаментальной угрозой и одной из причин начала военной операции на Украине.

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