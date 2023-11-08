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В ООН сообщили об отчаянном положении слаборазвитых стран мира

ЮНКТАД ООН: слаборазвитые страны стоят на краю бюджетной пропасти

Слаборазвитые государства планеты испытывают колоссальные социально-экономические трудности, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

«Несколько лет пандемии привели к сокращению экономического роста и поставила еще 15 млн человек на край бюджетной пропасти», — сообщила она.

По данным ЮНКТАД на 2023 год, в список наименее развитых стран входят 46 государств. Подавляющее большинство — 33 страны — расположены в Африке (Буркина-Фасо, Эфиопия, Нигер и другие), в Азии — девять стран (Афганистан, Камбоджа, Непал и другие), три страны в Океании (Кирибати, Соломоновы Острова и Тувалу), еще одна находится в Латинской Америке (Гаити).

За 50 лет всего девять стран смогли выйти из списка наименее развитых стран и войти в список развивающихся, в их числе Республика Конго, Мальдивы и Вьетнам. Этот список пересматривают каждые три года, следующее запланировано на март 2024 года.

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