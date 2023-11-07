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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Суземском районе ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российские системы ПВО сбили в Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате падения аппарата никто не пострадал, разрушений на земле также не было.

Сообщения об уничтожении беспилотных аппаратов в приграничных с Украиной областях поступают регулярно.

Богомаз 5 ноября сообщил, что украинский дрон был уничтожен в Стародубском муниципальном округе.

Тогда также обошлось без разрушений и пострадавших.

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Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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В Брянской области сбили беспилотник
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