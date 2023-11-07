В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: в Суземском районе ПВО сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили в Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал глава региона.
Богомаз добавил, что в результате падения аппарата никто не пострадал, разрушений на земле также не было.
Сообщения об уничтожении беспилотных аппаратов в приграничных с Украиной областях поступают регулярно.
Богомаз 5 ноября сообщил, что украинский дрон был уничтожен в Стародубском муниципальном округе.
Тогда также обошлось без разрушений и пострадавших.