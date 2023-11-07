Центр Донецка попал под обстрел ВСУ

Последствия обстрела (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Один из центральных районов Донецка — Ворошиловский — попал под обстрел украинских военных, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Корреспондент «РИА Новости» рассказал, что в ходе обстрела пострадали несколько человек, их количество уточняется. Всего в центре Донецка прогремели не менее трех-четырех взрывов, добавил он.

Позже Кулемзин сообщил, что из-за обстрела в Ворошиловском районе оборвались контактные провода, из-за чего было временно приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов.

1 ноября Донецк также подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Буденновского района города погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Среди пострадавших были журналисты «Известий» и телеканала «Звезда».

Кроме того, при обстреле Кировского района Донецка получил тяжелое ранение 43-летний мужчина, рассказал Пушилин. В Буденновском районе был поврежден объект инфраструктуры.