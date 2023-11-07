В Британии нашли утаенные в XVIII веке письма пленным морякам

Фото: Renaud Morieux / The National Archives Фото: Renaud Morieux / The National Archives Фото: Renaud Morieux / The National Archives

Коробку с письмами, написанными более 260 лет назад, обнаружили в Национальном архиве Великобритании. В ней были послания от родных, адресованные пленным французским морякам, сообщает The Guardian.

Собрание из более чем 100 документов нашел профессор европейской истории Кембриджского университета Рено Морье, пишет издание. Ученый пришел к выводу, что ранее письма не распечатывали, и попросил у архивариусов разрешения изучить их.

Морье открыл конверты и выяснил, что письма датированы XVIII веком, конкретно годами Семилетней войны (1756–1763-й). Они предназначались морякам с французского военного корабля «Галатея», которые попали в плен к англичанам в 1758 году. Корабль следовал из Бордо в Квебек. Британские моряки захватили его экипаж и доставили в Портсмут, где заключили в тюрьму.

В письмах содержались подробности личной жизни военнослужащих, в том числе признания в любви и рассказы о быте. Сам Морье отметил, что 59% посланий написали женщины.

Французские власти пытались доставить письма адресатам в течение нескольких месяцев после отправки, пересылая в порты Франции. Как отмечает The Guardian, в те времена это было обычной практикой, так как власти надеялись доставить послания до отплытия кораблей. Когда же они узнали, что экипаж «Галатеи» захвачен, письма направили в адмиралтейство в Лондоне в надежде, что те передадут пленным.

Однако в британском ведомстве пришли к выводу, что письма не содержат ценной информации для военных, и передали их на хранение в архив. Спустя столетия послания обнаружил в хранилище Рено Морье.

Сам ученый отметил, что запросил в архиве коробку с письмами «только из любопытства». Он рассказал, что увидел в тайнике три стопки запечатанных писем, скрепленные лентой, и попросил разрешения их открыть у сотрудников архива.

«Я понял, что был первым прочитавшим эти очень личные сообщения с момента написания. Их предполагаемые получатели не получили такого шанса. Это было очень эмоционально», — поделился ученый.

Морье опубликовал статью с выводами по итогам исследования писем в журнале «Анналы» (Annales. Histoire, Sciences Sociales).