Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Октябрьской революции. Обращение опубликовано на сайте президента.
По словам Лукашенко, спустя сто лет «с момента событий Великого Октября» его идеалы по-прежнему актуальны и значимы.
«Сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом», — сказал глава государства.
Поэтому белорусам нельзя забывать, что Октябрьская революция открыла новую страницу в истории их страны и послужила импульсом для развития белорусской государственности, подчеркнул президент.
«Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси», — заявил Лукашенко и пожелал гражданам здоровья, оптимизма и благополучия.
Октябрьская революция произошла 25 октября 1917 года по старому стилю и 7 ноября по новому. После распада СССР в России этот праздник был заменен Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В Белоруссии праздник отменять не стали, выходным осталось 7 ноября.
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