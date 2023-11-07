 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил граждан с Днем Октябрьской революции
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Октябрьской революции. Обращение опубликовано на сайте президента.

По словам Лукашенко, спустя сто лет «с момента событий Великого Октября» его идеалы по-прежнему актуальны и значимы.

«Сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом», — сказал глава государства.

Поэтому белорусам нельзя забывать, что Октябрьская революция открыла новую страницу в истории их страны и послужила импульсом для развития белорусской государственности, подчеркнул президент.

«Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси», — заявил Лукашенко и пожелал гражданам здоровья, оптимизма и благополучия.

Октябрьская революция произошла 25 октября 1917 года по старому стилю и 7 ноября по новому. После распада СССР в России этот праздник был заменен Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В Белоруссии праздник отменять не стали, выходным осталось 7 ноября.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия Октябрьская революция День Октябрьской революции
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит революций еще в XX веке
Политика
Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций»
Политика
Вучич заявил о предупреждении «служб с востока» о «цветных революциях»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции Политика, 09:49
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 09:49
МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета для некоторых тарифов Технологии и медиа, 09:42
Неуправляемые потоки: как изменилось отношение банков к деньгам из России Pro, 09:38
Ракова рассказала о расширении ИИ-сервиса для заключительного диагноза Город, 09:30
Создатель системы распознавания лиц «Папилон» задумался о выходе на IPO Инвестиции, 09:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:26
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
«Тампа» проиграла в матче НХЛ с четырьмя очками российского форварда Спорт, 09:24
«Это же наши люди». Как евреи и мусульмане живут в одном дворе Дербента Общество, 09:11
Мэрия анонсировала комплексное развитие участка в Донском районе Москвы Город, 09:10
В ожидании халвинга и спотовых ETF: взлетит ли биткоин до $150 тыс. Pro, 09:09
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае Экономика, 09:01
«Золотой парашют» надо платить: как решения КС меняют трудовые отношения Pro, 08:46