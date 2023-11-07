Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Октябрьской революции. Обращение опубликовано на сайте президента.

По словам Лукашенко, спустя сто лет «с момента событий Великого Октября» его идеалы по-прежнему актуальны и значимы.

«Сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом», — сказал глава государства.

Поэтому белорусам нельзя забывать, что Октябрьская революция открыла новую страницу в истории их страны и послужила импульсом для развития белорусской государственности, подчеркнул президент.

«Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси», — заявил Лукашенко и пожелал гражданам здоровья, оптимизма и благополучия.