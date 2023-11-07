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В МЧС объяснили трудности с тушением пожара в ТЦ в Улан-Удэ

МЧС: тушение пожара в ТЦ в Улан-Удэ на 22 тыс. кв. м осложняется планировкой

В МЧС объяснили трудности с тушением пожара в ТЦ в Улан-Удэ
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Тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Октябрьском районе Улан-Удэ осложнили особенности планировки здания, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин, передает ТАСС.

«Тушение осложняло то, что здание сложной конструктивной планировки: наружные стены железобетонные, внутри перегородки — частично гипсокартонные, частично шлакоблочные, кровля металлическая, она обрушилась на площади 10 тыс. кв. м», — сказал он.

Кроме того, по словам Боркина, пожарным мешали и порывы ветра, из-за которых огонь распространялся в закрытых пространствах. Сообщение о возгорании поступило поздно, и на момент прибытия первых пожарных металлоконструкции «уже сложились, <...> происходило интенсивное горение».

Крыша торгового центра в Улан-Удэ загорелась в ночь на 7 октября, около 04:00 по местному времени (23:00 мск 6 ноября). Изначально сообщалось о возгорании покрышек и мусорного бака на территории комплекса. Впоследствии огонь перекинулся на стену и кровлю здания, говорится в сообщении МЧС.

Пожарные вскрыли металлоконструкции и пришли к выводу, что горит вся кровля, впоследствии она частично обрушилась. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных, к тушению привлекли 164 человека и 48 единиц техники.

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Позднее площадь пожара увеличилась с 10 тыс. до 22 тыс. кв. м. К 04:30 мск возгорание локализовали. К 08:05 спасатели ликвидировали открытое горение.

По данным сервиса «2 ГИС», ТЦ «Гвоздь» по адресу: улица Сахьяновой, д. 5а представляет собой двухэтажное здание. В здании работают 87 организаций. На момент начала пожара торговый центр был закрыт для посетителей.

По информации МЧС, шесть человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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