В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую культуру — мискантус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты рассказали, что в стране формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. В Московской области уже работает опытный завод, также определена площадка в Новосибирской области и достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

По данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. Получить такое же количество целлюлозы из древесины технологически гораздо сложнее и дороже, пояснили ученые.

Мискантус — это род многолетних травянистых растений семейства Злаки. Он встречается в некоторых регионах Азии, Африки и Австралии. В России зарегистрировано четыре сорта мискантуса: Сорановский, Камис, Фортис и Верум.

С одного растения можно получить примерно 1 кг биомассы, с гектара — 18-22 т биомассы, которая содержит 42-44% целлюлозы. Мискантус можно использовать для производства биотоплива, наполнителей для кошачьих туалетов, легких строительных блоков и разных видов биоразглагаемой упаковки, например, контейнеров для яиц и подстаканников для кофе.

Агрокультура устойчива к вредителям, зимостойка, может выращиваться в регионах со среднегодовой температурой +3-5 градусов. По данным Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, возделывание мискантуса возможно во всех регионах России, кроме наиболее северных территорий, например, Якутии.