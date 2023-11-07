В МИД Израиля ответили на угрозы Иордании начать войну из-за сектора Газа

Израильские власти не планируют выселять палестинцев из сектора Газа и ценят связи с Иорданией, однако слова ее руководства о возможной войне из-за анклава вызывают сожаление. Об этом говорится в заявлении израильского МИД, передает Reuters.

«Отношения Израиля с Иорданией имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании», — говорится в заявлении.

В МИД Израиля подчеркнули, что намеренно не наносят удары по гражданским объектам в густонаселенных районах, и заявили, что ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер Аль-Хасауна обвинил Израиль в том, что тот «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа, и заявил, что действия ЦАХАЛ «не соответствуют принципам самообороны». Он предупредил, что любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан станут красной линией для Иордании, власти расценят это как объявление войны.