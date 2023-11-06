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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Активисты заблокировали завод Boeing в Миссури из-за ударов по Газе

Активисты заблокировали завод Boeing в США и потребовали остановить войну в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Активисты движения Dissenters провели акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в требованием прекратить войну в секторе Газа. Об этом движение сообщило на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

В акции приняли участие около 75 человек. По словам активистов, на предприятии Boeing производятся боеприпасы, которые используются Израилем при бомбардировках сектора Газа. Участники Dissenters заблокировали все подходы к заводу, из-за чего работников предприятия отправили домой, а поставки продукции отложили.

Активисты потребовали от конгресса и президента США Джо Байдена прекратить оказывать Израилю военную помощь и добиться прекращения огня в секторе Газа. «Мы присоединяемся к миллионам людей по всей территории Соединенных Штатов и по всему миру, требуя положить конец жестокому нападению Израиля на Газу и его многолетней оккупации Палестины», — заявила участница Dissenters Элли Танг, передает Riverfront Times.

По последним данным Минздрава сектора Газа, в результате бомбардировок Израиля погибли более 10 тыс. палестинцев, в том числе 4104 ребенка. В Израиле после нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1,4 тыс. человек.

Теги
сектор Газа США Boeing Джо Байден Конгресс США активисты
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