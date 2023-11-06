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Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал о планах Tesla построить в Германии машину за €25 тыс.

Reuters: Tesla построит в Германии электромобиль за €25 тыс.
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Tesla планирует построить электромобиль стоимостью €25 тыс. на своем заводе недалеко от Берлина, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Генеральный директор компании Илон Маск посетил завод в Грюнхайде, где «поблагодарил сотрудников за их тяжелую работу» и проинформировал о планах построить электромобиль, который будут продавать за €25 тыс., отмечает агентство. Сейчас немецкий завод производит Tesla Model Y — самый продаваемый электромобиль в Европе.

Как показывают опросы потребителей, высокая цена на электромобили является одним из нескольких факторов, сдерживающих распространение машин Tesla в Европе и США, отмечает агентство.

Согласно данным автомобильной исследовательской компании JATO Dynamics, которые приводит Reuters, средняя розничная цена электромобиля в Европе в первой половине 2023 года составила более €65 тыс. В Китае стоимость составляет чуть более €31 тыс.

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