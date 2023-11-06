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В Петербурге при падении Mercedes в Неву утонула женщина

МВД: в Петербурге женщина утонула после падения Mercedes в Неву

В Петербурге при падении Mercedes в Неву утонула женщина
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Автомобиль Mercedes затонул в Неве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В салоне находилась 33-летняя женщина, которая погибла. Инцидент произошел вечером 5 ноября.

Полицейские установили, что 31-летний водитель, «гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства», не смог обеспечить неподвижное состояние автомобиля, после чего тот скатился в реку и ушел под воду.

В МВД отметили, что в отделении в отношении водителя составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию)

По результатам проверки следствие также возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы.

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По данным телеграм-канала «Подъем», водитель с девушкой на пассажирском сиденье вышел из машины и забыл поставить ее на ручной тормоз. Они приехали к реке для романтического свидания, сообщил канал. По информации «Подъема», водитель — гражданин Таджикистана, а погибшая девушка работала медсестрой в детской поликлинике.

Теги
МВД Санкт-Петербург Нева Мерседес-Бенц
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