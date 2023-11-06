В Херсонской области увеличили срок комендантского часа

Херсон (Фото: РИА Новости)

С 7 ноября на всей территории Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 часов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Изменения внесены в указ № 154-у «О введении комендантского часа на территории Херсонской области» от 20.10.2022.

«Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В конце мая Сальдо подписал указ о введении комендантского часа с 23:00 до 04:00 на той территории Херсонской области, которая находится «за пределами линии боевого соприкосновения» на расстоянии более чем 30 км к востоку от правого берега Днепра.

На территории региона вблизи «линии боевого соприкосновения» в полосе местности до 30 км к востоку от Днепра период комендантского часа установили в промежуток с 21:00 до 06:00. В такие населенные пункты входит, в частности, Новая Каховка.