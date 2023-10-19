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Евроаэропорт во Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва

Международный аэропорт во Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва
Вид на Евроаэропорт
Вид на Евроаэропорт (Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press)

Аэропорт Базель — Мюлуз — Фрайбург, известный под названием «Евроаэропорт» и расположенный неподалеку от швейцарской границы во Франции, эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Blick со ссылкой на управление воздушной гавани.

Как рассказали изданию в швейцарской префектуре Евроаэропорта, эвакуацию объявили «по соображениям безопасности». В последние дни, как уточняет Blick, эвакуировать приходилось и другие воздушные гавани Франции — в частности, в Нанте и Монпелье.

Один из читателей Blick был в самолете во время эвакуации. По его словам, из-за этого пассажирам пришлось оставаться на своих местах около часа. Очевидец уточнил, что люди начали «постепенно терять терпение», а ситуация с эвакуацией стала «хаотичной». Позже пожарные принесли пассажирам воду и попросили еще подождать.

Аэропорт отменил несколько рейсов, в том числе из Мюнхена, Франкфурта, Цюриха и Амстердама. Пресс-секретарь воздушной гавани не смогла подтвердить Blick связь отмены рейсов с эвакуацией.

18 октября восемь аэропортов Франции вынужденно эвакуировали посетителей после анонимной угрозы взрыва.

19 октября Версальский дворец эвакуировали в четвертый раз за неделю из-за угрозы взрыва. После этого, как уточнили ТАСС в пресс-службе дворца, в зависимости от ситуации посетителям предлагают либо перенести визит на следующий день, либо получить деньги за билеты.

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Теги
аэропорты Франция Швейцария Европа эвакуация угроза взрыва
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