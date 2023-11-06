В приморском Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС

На территории Лесозаводского городского округа из-за последствий ледяного дождя ввели режим ЧС, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в телеграм-канале.

«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отключение света коснулось четырех котельных, две из которых продолжили свою работу. Также ледяным дождем были повреждены около 200 деревьев, добавили в ведомстве.

Прокуратура координирует работу специальных служб, восстановление электроснабжения поставлено на контроль.

В администрации Лесозаводска уточнили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, от электроэнергии были отключены микрорайоны Ружино и Мира, а также центральная часть города. Из-за непогоды все городские школы перевели на дистанционное обучение.

О ледяном дожде в Лесозаводске ранее сообщила приморская гидрометеослужба. По ее данным на 13:00 по местному времени (6:00 мск) 6 ноября, больше всего осадков выпало в Партизанске — 93,4 мм, дальше идут Владивосток с 83,5 мм, Барабаш с 80,2 мм, Славянка с 79,8 мм и Артем с 68,8 мм.