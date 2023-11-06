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В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области из-за сильного ветра действует желтый — второй из четырех — уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России. Ветер с порывами до 15 м/с ожидается в регионе с 10:00 до 18:00 6 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «ноябрьскую погоду» к 10–12 ноября. По его прогнозу, в начале недели — 7 и 8 ноября — температура воздуха днем достигнет +11 градусов, а ночью опустится не ниже 4 градусов. С 9 ноября начнется похолодание, ночью столбики термометра опустятся до +1 градуса.

Теги
Погода Москва Московская область ветер
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