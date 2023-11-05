Снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут голливудским продюсерам

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Снятый Армией обороны Израиля фильм о палестинской группировке ХАМАС покажут голливудским продюсерам, сообщает газета The Jerusalem Post.

Фильм, который подготовила пресс-служба ЦАХАЛ, покажут по инициативе нескольких голливудских евреев, в числе которых режиссер и лауреат «Оскара» Гай Наттив и актриса Галь Гадот.

Видео длится около 40 минут, в нем содержатся жестокие сцены. В частности в фильм вошли кадры убийств, которые совершали бойцы ХАМАС, пишет газета со ссылкой на приглашение, разосланное Наттивом.

Видео покажут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. По информации The Jerusalem Post, гостей попросили не приносить на показ мобильные телефоны.

В тот же день, 5 ноября, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил израильским посольствам показать снятый ЦАХАЛ фильм о ХАМАС по всему миру. По словам Коэна, ролик должен быть показан в парламентах и перед представителями крупных и влиятельных СМИ.

Для создания фильма были использованы записи с камер наблюдения из приграничных населенных пунктов сектора Газа, а также записи с мобильных телефонов и нательных камер бойцов ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.