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Кабмин выделил ₽611 млн на обновление трассы Новороссийск — Керчь

Правительство выделило 611 млн руб. на обновление трассы Новороссийск — Керчь
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Правительство выделило 611,1 млн руб. из резервного фонда на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из общей суммы 321,1 млн руб. пойдут на реконструкцию 27-километрового участка дороги в Краснодарском крае для увеличения транспортной доступности морского порта Тамань, говорится в публикации.

В кабмине добавили, что остальные 290 млн руб. направят на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы, чтобы избежать пробок и снизить аварийность на участке.

В 2022 году президент России Владимир Путин потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет, а также прекратить использовать средства региональных дорожных фондов не по назначению. Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км дорог. «Темп очень хороший», — подчеркнул президент.

Теги
правительство кабмин строительство дорог
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