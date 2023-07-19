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Росфинмониторинг начнет контролировать продажи слитков и монет

Росфинмониторинг: контроль за отмыванием денег распространится на золотые слитки и монеты
Контроль за отмыванием средств при операциях с драгоценными металлами распространится, в частности, на покупки золотых слитков, монет, а также алмазов в банках, уточнили в Росфинмониторинге
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росфинмониторинг намерен распространить антиотмывочные нормы на продажу слитков и драгоценных камней клиентам-физлицам и обратный выкуп таких ценностей, следует из ответа службы на запрос РБК. Ранее «Известия» сообщили, что Росфинмониторинг совместно с Минфином разрабатывает поправки в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), чтобы усилить контроль за операциями кредитных организаций с драгметаллами.

«Редакция законопроекта еще не окончательная, его положения могут поменяться. Тем не менее согласованные Росфинмониторингом формулировки предполагали установление обязательного контроля за движением средств на банковском счете лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, а также за покупкой (продажей) физическими и юридическими лицами слитков и монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов», — пояснил представитель службы финансовой разведки.

По его словам, информацию о таких сделках кредитные организации обязаны будут передавать в Росфинмониторинг в общем порядке, как это происходит сейчас со всеми финансовыми операциями, подлежащими контролю по 115-ФЗ.

Кроме того, законопроект предполагает новый механизм контроля: Минфин будет формировать перечень участников рынка, которые нарушают «установленные законодательством в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней требования по постановке на специальный учет». У банков будет доступ к этому списку. На его основании они смогут отказывать клиентам в совершении финансовых операций. В Росфинмониторинге не уточнили, идет ли речь только об операциях с драгметаллами или камнями или обо всех транзакциях.

Основным разработчиком поправок выступает Минфин, Банк России тоже участвует в работе над проектом, уточнили в Росфинмониторинге. РБК направил запрос в ЦБ и Минфин.

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«Основная цель разрабатываемых изменений — сокращение теневого оборота операций с драгоценными металлами и камнями», — пояснил представитель Росфинмониторинга. В службе не уточнили, насколько велик объем таких сомнительных сделок.

В 2022 году на фоне кризиса для россиян отменили налог на покупку золота в слитках в банках. Это привело к всплеску покупок драгметалла. За прошлый год пять из 13 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк) продали населению суммарно 57 тонн золота, писали «Ведомости». Для сравнения: в 2021 году Всемирный совет по золоту оценивал спрос россиян на драгоценный металл в 5,3 тонны.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
слитки монеты Росфинмониторинг
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