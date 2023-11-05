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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ заявила, что не целилась в школу под управлением ООН в секторе Газа

ЦАХАЛ: армия не целилась в школу под управлением ООН в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля не целилась по школе под управлением ООН, заявили CNN в ЦАХАЛ. Тем не менее, взрыв мог быть следствием израильского огня, направленного на другую цель неподалеку, утверждают израильские военные.

«Поступило сообщение о том, что пострадала школа. Согласно предварительному расследованию, Армия обороны Израиля не наносила удары по этому месту, но взрыв мог быть следствием огня ЦАХАЛ, направленного на другую цель. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили телеканалу военные.

По словам главы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), более 20 человек, укрывавшихся в начальной школе Джабалия, были убиты в результате израильского удара.

Школа находится в лагере беженцев Джабалия, она управляется Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это крупнейшая школа на севере анклава, в ней в последние недели находились многие беженцы из других районов сектора Газа.

По данным Минздрава Палестины, всего с 7 октября погибли 9,4 тыс. палестинцев, в том числе 3,9 тыс. детей. По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Лагерь Джабалия подвергся удару 31 октября, не менее 80 человек погибли. Подполковник армии Израиля Ричард Хехт заявил тогда CNN, что удар был нацелен на командира группировки ХАМАС, который «прятался, как они это делают, за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны». В Пентагоне подчеркнули, что ЦАХАЛ «не наносит удары по гражданскому населению намеренно, в отличие от ХАМАС». Группировка заявила, что ее командиров не было в лагере.

Теги
Израиль ООН Палестина ХАМАС сектор Газа
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