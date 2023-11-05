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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку рассказали об ожидании ответа от Еревана на мирные предложения

МИД: Баку ожидает ответа от Еревана на мирные предложения
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Азербайджан готов к переговорам с Арменией и ожидает ответа на последние мирные предложения, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов. Его слова передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Формат переговоров может быть любой, важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. <...> По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа», — сказал он на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

В середине октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

На саммите ЕС в Гранаде Ереван и Баку могли «принять совместное заявление, которое устанавливало бы принципы мирного договора», «зафиксировать исторический перелом», однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев не приехал, отмечал Пашинян.

«Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации [границы] по картам Генерального штаба СССР», — добавил армянский премьер. На основании карт 1975 года армянская сторона предлагала провести делимитацию границ.

Пашинян обратил внимание, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

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Теги
Азербайджан Армения мирные переговоры
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