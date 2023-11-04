Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Традиционная церемония приурочена ко Дню народного единства. Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодежных организаций. Других мероприятий в графике Путина на 4 ноября не запланировано, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского.

Памятник лидерам ополчения создали на народные пожертвования. Император Александр I тожественно открыл монумент в 1818 году. В 1931 году его передвинули от Верхних торговых рядов к фасаду собора Василия Блаженного, где он стоит до сих пор.