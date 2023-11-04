Посол России увидел отказ Австрии от нейтралитета по Украине

Посол России в Вене: Австрия отказалась от нейтралитета в украинском конфликте

Дмитрий Любинский (Фото: РИА Новости)

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, о каком-либо посредничестве республики в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится, заявил «РИА Новости» посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Позиция Австрии по Украине <...> носит откровенно пристрастный характер. Прежде всего, акцентируется безоговорочная солидарность с Киевом», — сказал дипломат.

По словам Любинского, австрийские власти бросили все силы на поддержку Украины. Кроме того, они решили «без разбору приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи».

Посол напомнил, что на заседании нижней палаты парламента Австрии 25 октября лидер оппозиционной Австрийской партии свободы Герберт Кикль высказал мнение, что Австрия как нейтральное государство могла бы стать хорошим посредником между Украиной и Россией. Однако, по его мнению, власти Австрии упустили эту возможность.

После начала российской военной операции Австрия отказалась поставлять Украине вооружение, объяснив это нейтральным статусом, но начала оказывать финансовую и гуманитарную поддержку. По данным австрийского Министерства иностранных дел на начало февраля 2023 года, общая сумма помощи украинцам составила €124 млн.

В частности, Министерство по вопросам охраны климата перечислило €10 млн в Фонд энергетической поддержки Украины, средства из которого идут на восстановление критической инфраструктуры. За 2022 год Австрия доставила на Украину более 160 т гуманитарной помощи.

Кроме того, Австрия присоединилась к общей поддержке Украины со стороны Евросоюза в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP), поскольку в ней существуют исключения для стран с нейтральным статусом. Таким образом Австрия в рамках Европейского фонда мира смогла поставлять Киеву защитное снаряжение и разрешать транзит военной техники.