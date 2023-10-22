На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

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В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. В столичном дептрансе сообщили об «инциденте» с автобусом, следовавшим по маршруту № 317, в районе дома 99 на Ленинском проспекте.

Видео с горящим автобусом ранее опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В Дептрансе уточнили, что в автобусе не было пассажиров. В результате возгорания никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, причины происшествия уточняются.

17 октября 2023 года в Москве после столкновения загорелись две машины. Пожар произошел в Соловьином проезде.

4 октября на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля загорелся автомобиль. Пожар произошел в районе Большой Академической улицы у дома 6. Причины возгорания не назвались.