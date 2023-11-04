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Общество ,  
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Более 50 человек погибли в результате землетрясения в Непале

Число жертв землетрясения в Непале превысило 50 человек

В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 54 человека, десятки получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

«Ожидается рост числа жертв, отметив, связь со многими местами была прервана», — рассказали собеседники агентства.

Ранее India Today со ссылкой на данные МВД писал о 24 погибших, в том числе одном ребенке. Reuters сообщил о 22 жертвах. В агентстве добавили, что еще минимум 20 человек пострадали — их доставили в больницу.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 4 ноября на границе Индии и Непала. India Today сообщила, что в течение октября произошло как минимум три землетрясения, самое сильное — магнитудой 6,1.

Немецкий исследовательский центр геонаук оценил магнитуду землетрясения в 6,2, глубину — в 10 км, пишет Reuters. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр — в 6,4.

Последнее крупное землетрясение в Непале произошло в апреле 2015 года. Его магнитуда составила 7,8. Самые сильные разрушения произошли в районе Катманду. За ним последовало несколько десятков афтершоков. В результате погибли более 8 тыс. человек. Число пострадавших превысило 17 тыс. По оценкам Национального центра по чрезвычайным ситуациям Непала, в стране разрушено или повреждено не менее 10% зданий.

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