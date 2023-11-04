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Политика ,  
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Байден пригрозил Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов

Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания

Президент США Джо Байден поручил конгрессу добиться от Китая прекращения импорта панголинов — млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам — под угрозой санкций. Он направил органу соответствующее уведомление, оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Панголины, единственное в мире чешуйчатое млекопитающее, ежегодно вылавливаются и продаются чаще, чем носороги, слоны и тигры вместе взятые», — говорится в публикации.

По словам Байдена, Китай предпринял некоторые шаги по ограничению торговли этими животными в международных портах, однако правительство страны может выдавать разрешения организациям на приобретение образцов панголинов из национальных запасов для использования в медицинских целях.

Президент подчеркнул, что спрос на чешую ящеров для медицинских практик привел к исчезновению всех восьми видов панголинов в Африке и Азии.

Байден привел данные ООН, согласно которым с 2014 года случаи изъятия незаконно приобретенных панголинов вырос в десять раз, 71% из них зафиксировали в Китае.

Вашингтон призвал Пекин бороться с торговлей панголинами, иначе будут введены «определенные запреты на импорт и ввести торговые меры в отношении определенных продуктов из Китая».

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Панголин в переводе с малайского означает «свернувшийся в шар», потому что сворачиваются в клубок при наличии опасности. Развернуть его может только крупный хищник — тигр или леопард.

Эти ящеры невольного размера — длина тела от 30 до 88 см, их туловище покрыто чешуей, которая носит защитную функцию — задний край каждой чешуйки заострен. Эти млекопитающие живут поодиночке в тропических лесах и ведут ночной образ жизни, неволю переносят тяжело. Они медленно бегают и могут, подобно кенгуру, подниматься на задних лапах с опорой на хвост.

На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства — знахари утверждают, что она лечит рак и астму, хотя ученые доказали, что это неправда.

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Джо Байден незаконная торговля Китай браконьеры
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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