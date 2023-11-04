Блогера Аяза Шабутдинова задержали до суда

Блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, задержали до решения суда по мере пресечения, сообщил ТАСС адвокат блогера Никита Апаликов.

По данным адвоката, Шабутдинову предъявили обвинение по ст. 159 УК (мошенничество). «Он задержан до избрания судом меры пресечения. Заседание по этому вопросу пройдет завтра в Таганском суде Москвы», — сообщил Апаликов агентству.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что блогера задержали на двое суток по результатам допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В тот же день сотрудники МВД провели обыски в его квартире — вскрыли сейф, откуда вытащили пачку с деньгами. По данным следствия, блогер обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности, продавая курсы.

«Коммерсантъ» сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение нескольких предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб, «по сути, за совет верить в себя».

Команда блогера сообщила, что в отношении его компании (название не приводится) идет проверка и осуществляется опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток из-за ее несогласия с условиями договора с суммой претензий на 1,9 млн руб.