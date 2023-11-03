Шойгу вручил звезды Героев трем военным за уничтожение 32 танков

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и именное оружие трем военнослужащим, которые уничтожили 32 танка в зоне спецоперации. Об этом сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

Медаль «Золотая звезда» вручается гражданам, удостоенным звания Героя России. Звание присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Звания Героев России президентским указом присвоили командиру мотострелкового полка подполковнику Ивану Клещерёву и командиру мотострелковой бригады полковнику Роману Федорову. Кроме того, медаль «Золотая звезда» получил командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков.

Клещерёв руководил отражением украинской атаки в зоне спецоперации и стоял во главе штурмового отряда при проведении контратаки, рассказали в Минобороны. В результате контрудара под руководством Клещерёва украинская сторона потеряла 11 танков, десять боевых машин пехоты (БМП) и более 170 военнослужащих.

Федоров отвечал за установку заграждений и огневых засад в зоне боевых действий. С их помощью российские силы отразили более 20 украинских атак. Обороняясь под его командованием, войска уничтожили 12 украинских танков, шесть БМП, две самоходные артиллерийские установки (САУ), 11 автомобилей, десять дронов и свыше 230 украинских военных, сообщили в Минобороны.

Сержант Щербаков в составе расчета противотанкового ракетного комплекса уничтожил девять украинских танков, четыре бронетранспортера, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины и более 100 украинских военных, добавили в ведомстве.