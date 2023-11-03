 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу вручил звезды Героев трем военным за уничтожение 32 танков

Шойгу вручил медали «Золотая звезда» трем уничтожившим 32 танка военным
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу вручил звезды Героев трем военным за уничтожение 32 танков
Video

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и именное оружие трем военнослужащим, которые уничтожили 32 танка в зоне спецоперации. Об этом сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

Медаль «Золотая звезда» вручается гражданам, удостоенным звания Героя России. Звание присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Звания Героев России президентским указом присвоили командиру мотострелкового полка подполковнику Ивану Клещерёву и командиру мотострелковой бригады полковнику Роману Федорову. Кроме того, медаль «Золотая звезда» получил командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков.

Клещерёв руководил отражением украинской атаки в зоне спецоперации и стоял во главе штурмового отряда при проведении контратаки, рассказали в Минобороны. В результате контрудара под руководством Клещерёва украинская сторона потеряла 11 танков, десять боевых машин пехоты (БМП) и более 170 военнослужащих.

Федоров отвечал за установку заграждений и огневых засад в зоне боевых действий. С их помощью российские силы отразили более 20 украинских атак. Обороняясь под его командованием, войска уничтожили 12 украинских танков, шесть БМП, две самоходные артиллерийские установки (САУ), 11 автомобилей, десять дронов и свыше 230 украинских военных, сообщили в Минобороны.

Читайте на РБК Pro
«Антикитай». Почему у Индии не получится экономического чуда
Из рублей в тенге и обратно: как переводить зарплату в Казахстан
Уран на максимумах за 15 лет: что будет дальше и как на этом заработать
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer

Сержант Щербаков в составе расчета противотанкового ракетного комплекса уничтожил девять украинских танков, четыре бронетранспортера, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины и более 100 украинских военных, добавили в ведомстве.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу госнаграда танки
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
В зоне военной операции вручили госнаграды более 60 военнослужащим ЦВО
Политика
Главреда издания в Ростове обвинили в дискредитации после вручения медали
Политика
Дочь Кадырова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 18:26
Альфа-банк начал выдавать кредитные карты при открытии бизнес-счета РБК Отрасли, 18:26
МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку Спорт, 18:21
Шойгу вручил звезды Героев трем военным за уничтожение 32 танков Политика, 18:11
ВСУ выпустили шесть снарядов по селу Локоть в Курской области Политика, 18:10
Как выбрать компанию, которая поможет получить гражданство или статус ВНЖ РБК+, 18:09
Путин заявил, что России пришлось «расчехлить автомат» Политика, 18:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:03
Майкл Сэйлор назвал условия десятикратного роста биткоина Крипто, 17:57
Росводресурсы объяснили падение уровня воды в Волге проблемами Каспия Общество, 17:55
Генпрокурор посетовал на позднее выявление коррупционных преступлений Политика, 17:53
Страшно стареть: как не зацикливаться на мыслях о возрасте Pro, 17:46
МВД решило запретить нелегалам заключать браки и открывать счета в России Общество, 17:43
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 17:42