При обстреле Шебекино три человека получили ранения

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Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия», — написал глава региона.

При взрыве пострадали три человека.

«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. <...> Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте», — уточнил Гладков.

Одно из технических помещений предприятия получило повреждение.

О предыдущем обстреле Шебекино Гладков сообщал 1 ноября 2023 года. По его словам, часть взрывов произошла на промышленном предприятии.



«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал тогда глава региона.



Источник РБК рассказал, что снаряды взорвались на территории предприятия «Инбитек».