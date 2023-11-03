При обстреле Шебекино три человека получили ранения
Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия», — написал глава региона.
При взрыве пострадали три человека.
«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. <...> Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте», — уточнил Гладков.
Одно из технических помещений предприятия получило повреждение.
О предыдущем обстреле Шебекино Гладков сообщал 1 ноября 2023 года. По его словам, часть взрывов произошла на промышленном предприятии.
«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал тогда глава региона.
Источник РБК рассказал, что снаряды взорвались на территории предприятия «Инбитек».