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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино три человека получили ранения

Гладков: при обстреле Шебекино три человека получили ранения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия», — написал глава региона.

При взрыве пострадали три человека.

«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. <...> Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте», — уточнил Гладков.

Одно из технических помещений предприятия получило повреждение.

О предыдущем обстреле Шебекино Гладков сообщал 1 ноября 2023 года. По его словам, часть взрывов произошла на промышленном предприятии.

«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал тогда глава региона.

Источник РБК рассказал, что снаряды взорвались на территории предприятия «Инбитек».

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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