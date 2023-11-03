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Беженцы между Белоруссией и ЕС ,  
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В Минске завели дело против силовиков Латвии из-за гибели беженцев

СК Белоруссии завел дело против силовиков Латвии из-за выдворения беженцев
Сюжет
Беженцы между Белоруссией и ЕС
Фото: skgovby / Telegram
Фото: skgovby / Telegram

Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье о преступлениях против безопасности человечества в отношении должностных лиц Латвии. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По данным белорусского СК, на латвийской границе «наемники в форме» систематически «осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев», которые пытаются попасть в страны Евросоюза. Всего в ходе попыток пересечь границу погибло 12 человек, утверждает ведомство.

«Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики. <...> Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о «чистоте» нации», — считают в СК.

Главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по ст. 128 белорусского УК (преступления против мира и безопасности человечества). Сотрудники ведомства проводят следственные действия.

Среди преступлений, перечисленных в ст. 128 УК Белоруссии, — депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием. Предусмотренное наказание — от семи до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Белорусские власти с начала года сообщают об обнаружении вблизи границы с Латвией тел беженцев. В частности, 10 января пограничный комитет Белоруссии рассказал, что белорусские пограничники нашли труп мужчины африканской внешности, рядом находились еще несколько иностранцев. «Латвийские военные выбросили группу на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение», — утверждают в погранкомитете.

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В марте белорусские пограничники нашли в Верхнедвинском районе троих граждан Афганистана, которых выдворили из Латвии. Позже один иностранец скончался. Несколько тел беженцев у латвийской границы также нашли в августе и октябре.

Теги
Латвия Белоруссия уголовное дело
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