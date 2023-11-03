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Мэрия привела статистику строительства новостроек по программе реновации

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столице на месте снесенных старых домов сейчас возводятся 102 новостройки по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Общая площадь квартир в указанных новых домах, по его словам, составит 1,8 млн кв. м.

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек», — подчеркнул вице-мэр.

Бочкарев также добавил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах города — Южном, Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном и Западном. Сейчас такие работы ведутся во всех столичных округах.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, новые дома будут рассчитаны на более чем 60 тыс. человек.

«С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тыс. жителей столицы во всех административных округах, — уточнил он. — Новоселье из них отпраздновали более 112 тыс. участников программы».

Левкин отметил, что больше всего новоселов приходится на Юго-Восточный, Восточный и Северный административные округа.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, для успешной реализации программы реновации необходимо «держать темп» расселения старых пятиэтажек, взятый столичными властями: «Своевременное высвобождение территорий, ранее занятых ветхим жилищным фондом, обеспечивает максимально быстрое включение в программу дополнительных участков. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки переселения, а с другой — включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории».

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Напомним, что в соответствии с программой реновации жилищного фонда, утвержденной в 2017 году, за 15 лет новые квартиры получат в общей сложности около 1 млн человек, а демонтированы будут 5175 старых домов столицы.

Теги
Москва реновация программа реновации новостройки Андрей Бочкарев
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